Рзаева (Бабаева) Аспенд Абдулбешировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рзаева (Бабаева) Аспенд Абдулбешировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабаев Абдулаят

Мать: Бабаева Бибибят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рзаева Укмя Магомедовна

Отец ребёнка: Рзаев Мухаммад

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рзаева София Магомедовна

Отец ребёнка: Рзаев Мухаммад

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рзаева Кяфьяханум Магомедовна

Отец ребёнка: Рзаев Мухаммад

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рзаев Муслим Магомедович

Отец ребёнка: Рзаев Мухаммад

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рзаев Мухаммад

Смерть
Неизвестно
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