Рзаева (Бабаева) Аспенд Абдулбешировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабаев Абдулаят
Мать: Бабаева Бибибят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рзаева Укмя Магомедовна
Отец ребёнка: Рзаев Мухаммад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рзаева София Магомедовна
Отец ребёнка: Рзаев Мухаммад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рзаева Кяфьяханум Магомедовна
Отец ребёнка: Рзаев Мухаммад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рзаев Мухаммад
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рзаев Мухаммад
Смерть
Неизвестно