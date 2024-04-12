Малыгина (-) Марфа Анисимова
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Малыгин Иван Никитин
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Малыгин Иван Никитин
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Малыгин Иван Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малыгин Иван Никитин
Смерть
Неизвестно