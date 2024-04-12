Малыгина (-) Марфа Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (-) Марфа Анисимова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Малыгин Илья Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Никитин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Малыгин Борис Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Никитин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Малыгин Иван Никитин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Иван Никитин

Смерть
Неизвестно
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