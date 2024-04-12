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Малыгин Иван Никитин

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Малыгин Никита Иванов

Мать: Малыгина Ефимия Родионова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Малыгин Илья Иванович

Мать ребёнка: Малыгина Марфа Анисимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Малыгин Борис Иванович

Мать ребёнка: Малыгина Марфа Анисимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Малыгина Марфа Анисимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Марфа Анисимова

Смерть
Неизвестно
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