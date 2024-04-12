Малыгин Иван Никитин
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Малыгин Никита Иванов
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Малыгина Марфа Анисимова
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Малыгина Марфа Анисимова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Малыгина Марфа Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Марфа Анисимова
Смерть
Неизвестно