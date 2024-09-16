Белов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Иван Петрович

Место рождения

Республика Татарстан, Российская Федерация

Дата рождения

07.08.1931

Дата смерти

14.03.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова (Белова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Белова (Шпилько) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1958

Сын: Белов Александр Иванович

Мать ребёнка: Белова (Шпилько) Анна Ивановна

Смерть
14.03.1992

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