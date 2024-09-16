Белов Иван Петрович
Место рожденияРеспублика Татарстан, Российская Федерация
Дата рождения07.08.1931
Дата смерти14.03.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова (Белова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Белова (Шпилько) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1958
Мать ребёнка: Белова (Шпилько) Анна Ивановна
Смерть
14.03.1992