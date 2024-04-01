Васильев Александр Викторович
Место рожденияКазахстан
Дата рождения18.04.1947
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1947
Отец: Васильев Виктор Ефимов
Мать: (Мухо) Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2012