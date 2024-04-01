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Васильев Александр Викторович

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

18.04.1947

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1947

Отец: Васильев Виктор Ефимов

Мать: (Мухо) Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2012

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