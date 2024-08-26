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Обручев Иван Иванович

Место рождения

Чушовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

29.03.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1813 ст.

Отец: Обручев Иван Петрович

Мать: Обручева Фёкла Петровна

Чушовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 150, Л.88об.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обручева Дарья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обручева Матрона Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Чушовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Обручев Антон Иванович

Мать ребёнка: Обручева Дарья Егоровна

Чушовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Обручева) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Обручева Дарья Егоровна

Чушовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Обручев Пётр Иванович

Мать ребёнка: Обручева Матрона Михайловна

Чушовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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