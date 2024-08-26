Обручев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения29.03.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1813 ст.
Отец: Обручев Иван Петрович
Мать: Обручева Фёкла Петровна
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 150, Л.88об.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обручева Дарья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Обручева Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Обручева) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Обручева Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Обручева Матрона Михайловна
Смерть
Неизвестно