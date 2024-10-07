Обручева Дарья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обручева Дарья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чушовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обручев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Обручев Антон Иванович

Отец ребёнка: Обручев Иван Иванович

Чушовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Обручева) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Обручев Иван Иванович

Чушовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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