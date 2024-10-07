Обручева Дарья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Обручев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Обручева) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Обручев Иван Иванович
Смерть
Неизвестно