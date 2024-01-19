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Петр Мартынов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1857

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1835

Дочь: Серова Федора Петрова

Мать ребёнка: Мария Павлова

Скорынино, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
В рс 1857 есть бабка Татьяна Ивановна. По линии отца или матери непонятно
Рождение ребёнка
12.04.1837

Сын: Иван Мартынов

Мать ребёнка: Мария Павлова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Коротков Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Мария Павлова

Смерть
До 1857
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