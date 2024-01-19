Петр Мартынов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартын
Рождение ребёнка
09.02.1835
Дочь: Серова Федора Петрова
Мать ребёнка: Мария Павлова
Скорынино, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
В рс 1857 есть бабка Татьяна Ивановна. По линии отца или матери непонятно
Рождение ребёнка
12.04.1837
Сын: Иван Мартынов
Мать ребёнка: Мария Павлова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Мария Павлова
Смерть
До 1857