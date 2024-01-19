Иван Мартынов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Мартынов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1837

Отец: Петр Мартынов

Мать: Мария Павлова

Смерть
Неизвестно
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