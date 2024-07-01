Чубакова Дарья Антоновна
Место рождения
Дата рождения10.03.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1871
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Дарья, родилась 10 марта, крещена 14 марта 1871 г. Родители: села Красного Яра крестья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.10.1889
Муж: Никита Никифоров
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии Запись № 8 о бракосочетании. 23 октября 1889 г. села Красного Яра умершего крестьянина Никифора... Показать все
Смерть
Неизвестно