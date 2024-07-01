Чубакова Дарья Антоновна 10.03.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧубакова Дарья Антоновна

Чубакова Дарья Антоновна

Место рождения

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1871

Отец: Чубаков Антон Ассикритович

Мать: Чубакова (Моткова) Матрона Васильевна

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Дарья, родилась 10 марта, крещена 14 марта 1871 г. Родители: села Красного Яра крестья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.10.1889

Муж: Никита Никифоров

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии Запись № 8 о бракосочетании. 23 октября 1889 г. села Красного Яра умершего крестьянина Никифора... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.