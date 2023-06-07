Костин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1980
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Костин Федор Корнеевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Гарбузова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1946
Сын: Костин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Костин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Хрипко Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1980