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Костин Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Костин Федор Корнеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Гарбузова Нина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1943

Сын: Костин Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Костин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Костин Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Хрипко Любовь Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1980
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