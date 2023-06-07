Костин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Костин Иван Федорович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно