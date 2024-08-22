Шмакова (Прокошева) Ксения Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмакова (Прокошева) Ксения Семёновна

Шмакова (Прокошева) Ксения Семёновна

Место рождения

Мельниченки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Прокошев Семён Трофимович

Мать: не указана

Мельниченки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.11.1835 ст.

Муж: Шмаков Кирилл Федосович

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Починка Сюрзинского крестьянин Кир Феодоров [Кирилл Феодосов] Шмаков с девицей Ксенией Симеоновой дочерью, того же прихода починка Феткинского крестьянина Симеона Трофимова Прокошева
Рождение ребёнка
25.12.1835 ст.

Дочь: Шмакова Анисья Кирилловна

Отец ребёнка: Шмаков Кирилл Федосович

Починка Сюрзинского у крестьянина Кирилла Феодосова Шмакова и законной его жены Ксении Семеновой, вышедшей в замужество беременной, родилась дочь Анисья
Рождение ребёнка
15.03.1838 ст.

Дочь: Шмакова Дарья Кирилловна (I)

Отец ребёнка: Шмаков Кирилл Федосович

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Юберевской волости починка Новиковского у крестьянина Кирилла Феодосиева Шмакова и законной жены его Ксении Семеновой от первого их брака родилась дочь Дария
Рождение ребёнка
28.07.1840 ст.

Сын: Шмаков Евдоким Кириллович

Отец ребёнка: Шмаков Кирилл Федосович

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Шмаков Василий Кириллович

Отец ребёнка: Шмаков Кирилл Федосович

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1846 ст.

Дочь: Шмакова Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Шмаков Кирилл Федосович

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Шмакова Дарья Кирилловна (II)

Отец ребёнка: Шмаков Кирилл Федосович

Рождение ребёнка
21.03.1852 ст.

Сын: Шмаков Гавриил Кириллович

Отец ребёнка: Шмаков Кирилл Федосович

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.