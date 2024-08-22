Шмакова (Прокошева) Ксения Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Прокошев Семён Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1835 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Починка Сюрзинского крестьянин Кир Феодоров [Кирилл Феодосов] Шмаков с девицей Ксенией Симеоновой дочерью, того же прихода починка Феткинского крестьянина Симеона Трофимова Прокошева
Рождение ребёнка
25.12.1835 ст.
Дочь: Шмакова Анисья Кирилловна
Отец ребёнка: Шмаков Кирилл Федосович
Починка Сюрзинского у крестьянина Кирилла Феодосова Шмакова и законной его жены Ксении Семеновой, вышедшей в замужество беременной, родилась дочь Анисья
Рождение ребёнка
15.03.1838 ст.
Дочь: Шмакова Дарья Кирилловна (I)
Отец ребёнка: Шмаков Кирилл Федосович
Юберевской волости починка Новиковского у крестьянина Кирилла Феодосиева Шмакова и законной жены его Ксении Семеновой от первого их брака родилась дочь Дария
Рождение ребёнка
28.07.1840 ст.
Сын: Шмаков Евдоким Кириллович
Отец ребёнка: Шмаков Кирилл Федосович
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Шмаков Василий Кириллович
Отец ребёнка: Шмаков Кирилл Федосович
Рождение ребёнка
10.11.1846 ст.
Дочь: Шмакова Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Шмаков Кирилл Федосович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Шмакова Дарья Кирилловна (II)
Отец ребёнка: Шмаков Кирилл Федосович
Рождение ребёнка
21.03.1852 ст.
Сын: Шмаков Гавриил Кириллович
Отец ребёнка: Шмаков Кирилл Федосович
Смерть
После 1858