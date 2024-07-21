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Шмаков Евдоким Кириллович

Место рождения

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

28.07.1840 ст.

Дата смерти

10.08.1840 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1817 г.р.

Мать

Около 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1840 ст.

Отец: Шмаков Кирилл Федосович

Мать: Шмакова Ксения Семёновна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
31.07.1840 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Валамажской волости починка Феткинского крестьянин Марко Тимофеев Белорусцов
Смерть
10.08.1840 ст.
Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от родимца
Похороны
13.08.1840 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика

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