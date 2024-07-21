Шмаков Евдоким Кириллович
Место рождения
Дата рождения28.07.1840 ст.
Дата смерти10.08.1840 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.07.1840 ст.
Отец: Шмаков Кирилл Федосович
Мать: Шмакова Ксения Семёновна
Крещение
31.07.1840 ст.
Восприемник: Валамажской волости починка Феткинского крестьянин Марко Тимофеев Белорусцов
Смерть
10.08.1840 ст.
Причина смерти: от родимца
Похороны
13.08.1840 ст.