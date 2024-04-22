Марфа Александрова
Место рождения
Дата рождения01.09.1806
Дата смерти04.07.1807
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1806
Отец: Александр Иванов
Мать: Акилина Яковлева
МК-1806 01.09.1806 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Александра Иванова жена Акилина Яковлева родила дочь Марфу, которая крещена того же числа священником Васи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.07.1807
МК-1807 04.07.1807 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Александра Ивановна дочь Марфа 11ти месяцов неизвестною болезнию Оная умершая погребена священником Яковом... Показать все