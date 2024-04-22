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Марфа Александрова

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.09.1806

Дата смерти

04.07.1807

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1806

Отец: Александр Иванов

Мать: Акилина Яковлева

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 01.09.1806 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Александра Иванова жена Акилина Яковлева родила дочь Марфу, которая крещена того же числа священником Васи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
04.07.1807
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 04.07.1807 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Александра Ивановна дочь Марфа 11ти месяцов неизвестною болезнию Оная умершая погребена священником Яковом... Показать все
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