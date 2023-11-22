Акилина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1802 23.08.1802 Деревни Андреевска у крестьянина Александра Иванова сын Иоаким 1 года оспою - смерть сына МК-1806 01.09.1806 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1806

Дочь: Марфа Александрова

Отец ребёнка: Александр Иванов

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 01.09.1806 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Александра Иванова жена Акилина Яковлева родила дочь Марфу, которая крещена того же числа священником Васи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Иванов

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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