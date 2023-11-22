Акилина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
МК-1802 23.08.1802 Деревни Андреевска у крестьянина Александра Иванова сын Иоаким 1 года оспою - смерть сына МК-1806 01.09.1806 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1806
Дочь: Марфа Александрова
Отец ребёнка: Александр Иванов
МК-1806 01.09.1806 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Александра Иванова жена Акилина Яковлева родила дочь Марфу, которая крещена того же числа священником Васи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно