Антипина (Мелихова) Татьяна Прокопьева
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Мелихов Прокопий Иванов
Бракосочетание
26.10.1894
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
17.11.1895
Дочь: Плохих Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Антипин Павел Давыдов
Рождение ребёнка
21.01.1898
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Антипин Павел Давыдов
Рождение ребёнка
07.05.1901
Дочь: Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Антипин Павел Давыдов
Рождение ребёнка
10.09.1903
Сын: Антипин Иван Павлов
Отец ребёнка: Антипин Павел Давыдов
Рождение ребёнка
29.03.1908
Отец ребёнка: Антипин Павел Давыдов
Рождение ребёнка
24.01.1911
Отец ребёнка: Антипин Павел Давыдов
Рождение ребёнка
17.08.1913
Дочь: Наталья Павлова
Отец ребёнка: Антипин Павел Давыдов
Смерть
Неизвестно