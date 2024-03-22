Антипина (Мелихова) Татьяна Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Мелихова) Татьяна Прокопьева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Мелихов Прокопий Иванов

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
26.10.1894

Муж: Антипин Павел Давыдов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
17.11.1895

Дочь: Плохих Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Антипин Павел Давыдов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.01.1898

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Антипин Павел Давыдов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.05.1901

Дочь: Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Антипин Павел Давыдов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.09.1903

Сын: Антипин Иван Павлов

Отец ребёнка: Антипин Павел Давыдов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.03.1908

Сын: Антипин Василий Павлов

Отец ребёнка: Антипин Павел Давыдов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.01.1911

Сын: Антипин Григорий Павлов

Отец ребёнка: Антипин Павел Давыдов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.08.1913

Дочь: Наталья Павлова

Отец ребёнка: Антипин Павел Давыдов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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