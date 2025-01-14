Коновалова (Парунова) Анна Семёновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коновалова (Парунова) Анна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коновалова) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Коновалов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
23.10.1960

Дочь: Колесник (Коновалова) Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Коновалов Владимир Николаевич

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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