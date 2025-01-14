Коновалова (Парунова) Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коновалова) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Коновалов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
23.10.1960
Дочь: Колесник (Коновалова) Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Коновалов Владимир Николаевич
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно