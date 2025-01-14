Коновалов Владимир Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Владимир Николаевич

Коновалов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коновалова) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Коновалова (Парунова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
23.10.1960

Дочь: Колесник (Коновалова) Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Коновалова (Парунова) Анна Семёновна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.