Распругин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Распругин Валерий Александрович
Мать ребёнка: Распругина Ефимья Тарасовна
Рождение ребёнка
14.03.1953
Дочь: Павловская (Распругина) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Распругина Ефимья Тарасовна