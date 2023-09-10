Распругин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распругин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Распругин Валерий Александрович

Мать ребёнка: Распругина Ефимья Тарасовна

Рождение ребёнка
14.03.1953

Дочь: Павловская (Распругина) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Распругина Ефимья Тарасовна

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