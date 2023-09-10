Распругина Ефимья Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1918
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Распругин Валерий Александрович
Отец ребёнка: Распругин Александр Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1953
Дочь: Павловская (Распругина) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Распругин Александр Иванович
Смерть
2003