Распругина Ефимья Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаспругина Ефимья Тарасовна

Распругина Ефимья Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1918

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Распругин Валерий Александрович

Отец ребёнка: Распругин Александр Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1953

Дочь: Павловская (Распругина) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Распругин Александр Иванович

Смерть
2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.