Сильвестр Никитин
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Никита Яковлев
Мать: София Осипова
Близнецы Гордей и Сильвестр
Бракосочетание
02.04.1839 ст.
Жена: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
08.05.1845 ст.
Дочь: Елена Сильвестрова
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иоанн Сильвестров
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Лебедев Александр Сильвестров
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Елена Сильвестрова
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Смерть
Неизвестно