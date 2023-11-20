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Сильвестр Никитин

Место рождения

Новопавловское, Ростовский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Никита Яковлев

Мать: София Осипова

Новопавловское, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Близнецы Гордей и Сильвестр
Бракосочетание
02.04.1839 ст.

Жена: Варвара Иванова

Рождение ребёнка
08.05.1845 ст.

Дочь: Елена Сильвестрова

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иоанн Сильвестров

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Новопавловское, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Лебедев Александр Сильвестров

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Новопавловское, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Елена Сильвестрова

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Новопавловское, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Смерть
Неизвестно

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