София Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Епифан Никитин

Отец ребёнка: Никита Яковлев

Рождение ребёнка
1820

Сын: Сильвестр Никитин

Отец ребёнка: Никита Яковлев

Новопавловское, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Близнецы Гордей и Сильвестр
Рождение ребёнка
1820

Сын: Гордей Никитин

Отец ребёнка: Никита Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Яковлев

Смерть
Неизвестно
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