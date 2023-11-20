София Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Епифан Никитин
Отец ребёнка: Никита Яковлев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Сильвестр Никитин
Отец ребёнка: Никита Яковлев
Новопавловское, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Близнецы Гордей и Сильвестр
Рождение ребёнка
1820
Сын: Гордей Никитин
Отец ребёнка: Никита Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Яковлев
Смерть
Неизвестно