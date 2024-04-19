Долбня Денис Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долбня (Дзина) Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.2002
Дочь: Долбня София Денисовна
Мать ребёнка: Долбня (Кичанова) Татьяна
Рождение ребёнка
12.03.2007
Дочь: Долбня Варвара Денисовна
Мать ребёнка: Долбня (Кичанова) Татьяна
Рождение ребёнка
30.08.2012
Мать ребёнка: Долбня (Дзина) Светлана
Рождение ребёнка
05.12.2021
Мать ребёнка: Долбня (Горчакова) Екатерина