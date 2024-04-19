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Долбня Денис Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1978

Отец: Долбня Василий Николаевич

Мать: Долбня (Суматова) Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долбня (Горчакова) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долбня (Дзина) Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долбня (Кичанова) Татьяна

Рождение ребёнка
21.03.2002

Дочь: Долбня София Денисовна

Мать ребёнка: Долбня (Кичанова) Татьяна

Рождение ребёнка
12.03.2007

Дочь: Долбня Варвара Денисовна

Мать ребёнка: Долбня (Кичанова) Татьяна

Рождение ребёнка
30.08.2012

Сын: Долбня Ярослав Денисович

Мать ребёнка: Долбня (Дзина) Светлана

Рождение ребёнка
05.12.2021

Сын: Долбня Иван Денисович

Мать ребёнка: Долбня (Горчакова) Екатерина

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