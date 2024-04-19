Долбня (Кичанова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбня (Кичанова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1978 г.р.

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долбня Денис Васильевич

Рождение ребёнка
21.03.2002

Дочь: Долбня София Денисовна

Отец ребёнка: Долбня Денис Васильевич

Рождение ребёнка
12.03.2007

Дочь: Долбня Варвара Денисовна

Отец ребёнка: Долбня Денис Васильевич

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