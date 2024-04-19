Долбня (Кичанова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.2002
Дочь: Долбня София Денисовна
Отец ребёнка: Долбня Денис Васильевич
Рождение ребёнка
12.03.2007
Дочь: Долбня Варвара Денисовна
Отец ребёнка: Долбня Денис Васильевич