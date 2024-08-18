Ковальков Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения14.05.1983
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.11.2006
Рождение ребёнка
11.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалькова (Заровняя) Маргарита Викторовна
Рождение ребёнка
01.12.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалькова (Заровняя) Маргарита Викторовна