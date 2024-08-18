Ковальков Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальков Сергей Алексеевич

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Место рождения

Евпатория, Евпатория, Республика Крым

Дата рождения

14.05.1983

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Бракосочетание
25.11.2006

Жена: Ковалькова (Заровняя) Маргарита Викторовна

Рождение ребёнка
11.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалькова (Заровняя) Маргарита Викторовна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
01.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалькова (Заровняя) Маргарита Викторовна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

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