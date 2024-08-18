Ковалькова (Заровняя) Маргарита Викторовна
Место рождения
Дата рождения21.09.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.11.2006
Рождение ребёнка
11.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковальков Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
01.12.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковальков Сергей Алексеевич