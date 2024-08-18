Ковалькова (Заровняя) Маргарита Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалькова (Заровняя) Маргарита Викторовна

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Место рождения

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область

Дата рождения

21.09.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Бракосочетание
25.11.2006

Муж: Ковальков Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
11.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковальков Сергей Алексеевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
01.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковальков Сергей Алексеевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

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