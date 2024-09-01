Яковлев Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Яковлев Петр Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яковлева) Маргарита Ивановна
Мать ребёнка: Яковлева (Никифорова) Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараненко (Яковлева) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Яковлева (Никифорова) Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яковлева) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева (Никифорова) Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Яковлева) Торгушина Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева (Никифорова) Антонина Ивановна
Смерть
Неизвестно