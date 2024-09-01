Яковлев Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Василий Петрович

Яковлев Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Яковлев Петр Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева (Никифорова) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яковлева) Маргарита Ивановна

Мать ребёнка: Яковлева (Никифорова) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараненко (Яковлева) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Яковлева (Никифорова) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яковлева) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева (Никифорова) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Яковлева) Торгушина Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева (Никифорова) Антонина Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.