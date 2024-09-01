Яковлева (Никифорова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Никифорова) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яковлева) Маргарита Ивановна

Отец ребёнка: Яковлев Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараненко (Яковлева) Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Яковлев Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яковлева) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Яковлев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Яковлева) Торгушина Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Яковлев Василий Петрович

Смерть
Неизвестно

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