Яковлева (Никифорова) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яковлева) Маргарита Ивановна
Отец ребёнка: Яковлев Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараненко (Яковлева) Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Яковлев Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яковлева) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Яковлев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Яковлева) Торгушина Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Яковлев Василий Петрович
Смерть
Неизвестно