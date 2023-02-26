Зиновия (Богданова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновия (Богданова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Павел

Мать: ?

Рождение ребёнка
12.12.1871

Сын: Павел Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.04.1873

Дочь: Ирина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1874

Сын: Никита Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1877

Сын: Александр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1879

Дочь: Домника Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.08.1881

Сын: Пимен Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1882

Дочь: Мелания Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1885

Дочь: Ольга Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)

д.Юшково Дубровской волости
Рождение ребёнка
18.06.1887

Сын: Терентий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1890

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1892

Сын: Пётр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1893

Дочь: Наталия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1896

Дочь: Мария Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1900

Сын: Григорий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп (Петров по крёстному)

Смерть
Неизвестно
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