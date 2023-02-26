Зиновия (Богданова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Павел Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)
Дочь: Ирина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)
Сын: Никита Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)
Сын: Александр Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)
Дочь: Домника Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)
Сын: Пимен Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)
Дочь: Мелания Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)
Дочь: Ольга Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)
Сын: Терентий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)
Сын: Пётр Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)
Дочь: Наталия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)
Дочь: Мария Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)
Сын: Григорий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Петров по крёстному)