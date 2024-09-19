Пономарев Семен Яковлевич
Место рождения
Дата рождения22.05.1821
Дата смерти20.12.1852
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1821
(ГАСО 6-3-772,1821г.) Воспреемники: крестьянин Андрей Пономарев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Пономарева Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
22.04.1851
Сын: Пономарев Георгий Семенович
Мать ребёнка: Пономарева Мария Прокопьевна
Смерть
20.12.1852
Умер в 34 года от горячки.