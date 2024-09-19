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Пономарев Семен Яковлевич

Место рождения

Первунова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

22.05.1821

Дата смерти

20.12.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1821

Отец: Пономарев Яков Лукич

Мать: Пономарева (Хукова) Ксения Кирилловна (1)

Первунова, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-3-772,1821г.) Воспреемники: крестьянин Андрей Пономарев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Пономарев Осип Семенович

Мать ребёнка: Пономарева Мария Прокопьевна

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.04.1851

Сын: Пономарев Георгий Семенович

Мать ребёнка: Пономарева Мария Прокопьевна

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
20.12.1852
Первунова, Талицкий, Свердловская область
Умер в 34 года от горячки.

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