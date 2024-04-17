Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Иванович

Рождение ребёнка
04.04.1804

Сын: Антип Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Василий Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Смерть
Неизвестно

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