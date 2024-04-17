Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1804
Сын: Антип Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Василий Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Смерть
Неизвестно