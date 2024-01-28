Антип Петрович
Место рождения
Дата рождения04.04.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1804
Отец: Петр Иванович
Мать: Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Антипович
Мать ребёнка: Екатерина
Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1831 или 1838
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна
Смерть
Неизвестно