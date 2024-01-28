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Антип Петрович

Место рождения

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд

Дата рождения

04.04.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1804

Отец: Петр Иванович

Мать: Елена Ивановна

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Антипович

Мать ребёнка: Екатерина

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1831 или 1838

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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