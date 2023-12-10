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Филинов Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

31.03.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Филинов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Потапова Акилина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Филинов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Филинова -- Елена Сергеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.06.1903

Сын: Филинова Зосим Андреевич

Мать ребёнка: Филинова -- Елена Сергеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1903

Сын: Филинов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Филинова -- Елена Сергеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Филинов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Филинова -- Елена Сергеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.09.1914

Сын: Филинов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Филинова -- Елена Сергеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филинова -- Елена Сергеевна

Смерть
31.03.1914
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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