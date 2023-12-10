Филинов Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти31.03.1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Филинов Петр
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Потапова Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Филинов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Филинова -- Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
02.06.1903
Мать ребёнка: Филинова -- Елена Сергеевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1903
Сын: Филинов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Филинова -- Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Филинова -- Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
29.09.1914
Сын: Филинов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Филинова -- Елена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.1914