Филинова -- Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Филинов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Филинов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Филинов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
29.09.1914
Сын: Филинов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Филинов Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно