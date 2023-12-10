Филинова -- Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филинова -- Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Филинов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Филинов Андрей Петрович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Филинов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Филинов Андрей Петрович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.09.1914

Сын: Филинов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Филинов Андрей Петрович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филинов Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
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