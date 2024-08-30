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Каткова Олимпиада Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.02.1891

Муж: Катков Федор Захарович

Заворово, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1891

Дочь: (Каткова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Катков Федор Захарович

Заворово, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1894

Сын: Катков Павел Федорович

Отец ребёнка: Катков Федор Захарович

Заворово, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1896

Сын: Катков Иван Федорович

Отец ребёнка: Катков Федор Захарович

Заворово, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Катков Евгений Федорович

Отец ребёнка: Катков Федор Захарович

Заворово, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Каткова) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Катков Федор Захарович

Рождение ребёнка
13.08.1904

Сын: Катков Георгий Федорович

Отец ребёнка: Катков Федор Захарович

Заворово, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1908

Сын: Катков Василий Федорович

Отец ребёнка: Катков Федор Захарович

Заворово, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд

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