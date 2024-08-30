Каткова Олимпиада Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.02.1891
Рождение ребёнка
22.05.1891
Дочь: (Каткова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Катков Федор Захарович
Рождение ребёнка
01.01.1894
Отец ребёнка: Катков Федор Захарович
Рождение ребёнка
20.06.1896
Отец ребёнка: Катков Федор Захарович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Катков Федор Захарович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Каткова) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Катков Федор Захарович
Рождение ребёнка
13.08.1904
Отец ребёнка: Катков Федор Захарович
Рождение ребёнка
22.03.1908
Отец ребёнка: Катков Федор Захарович