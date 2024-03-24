Марченко Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1968

Дочь: Пащенко Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Марченко Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
01.01.1971

Дочь: Пирогова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Марченко Сергей Владимирович

Аксу, Сайрамский район, Туркестанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Сергей Владимирович

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