Марченко Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.1968
Дочь: Пащенко Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Марченко Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
01.01.1971
Дочь: Пирогова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Марченко Сергей Владимирович
Аксу, Сайрамский район, Туркестанская область
Бракосочетание
Неизвестно