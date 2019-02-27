Марченко Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1948
Дата смерти27.02.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.1968
Дочь: Пащенко Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Марченко Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1971
Дочь: Пирогова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Марченко Любовь Ивановна
Аксу, Сайрамский район, Туркестанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марченко Любовь Ивановна
Смерть
27.02.2019