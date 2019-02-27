Марченко Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1948

Дата смерти

27.02.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1968

Дочь: Пащенко Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Марченко Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1971

Дочь: Пирогова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Марченко Любовь Ивановна

Аксу, Сайрамский район, Туркестанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченко Любовь Ивановна

Смерть
27.02.2019
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