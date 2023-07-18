Чурагулова (Абдулкадырова) Хайрани
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чурагулов Гилязетдин
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Чурагулова) Фахирниен
Отец ребёнка: Чурагулов Гилязетдин
Рождение ребёнка
1855
Сын: Чурагулов Шайхутдин
Отец ребёнка: Чурагулов Гилязетдин
Рождение ребёнка
1858
Сын: Чурагулов Гайса
Отец ребёнка: Чурагулов Гилязетдин
Смерть
Неизвестно