Чурагулова (Абдулкадырова) Хайрани — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурагулова (Абдулкадырова) Хайрани

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурагулов Гилязетдин

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Чурагулова) Фахирниен

Отец ребёнка: Чурагулов Гилязетдин

Рождение ребёнка
1855

Сын: Чурагулов Шайхутдин

Отец ребёнка: Чурагулов Гилязетдин

Рождение ребёнка
1858

Сын: Чурагулов Гайса

Отец ребёнка: Чурагулов Гилязетдин

Смерть
Неизвестно

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