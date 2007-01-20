Фаткуллин Ишмухамат Габбасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаткуллин Ишмухамат Габбасович

Место рождения

башкортостан кугарчинский р-н д.Сапыково

Дата рождения

30.10.1949

Дата смерти

20.01.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1976 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1976

Сын: Фаткуллин Ильдар Ишмухаматович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.01.2007
Причина смерти: Болезнь

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