Фаткуллин Ильдар Ишмухаматович
Место рождениябашкортостан кугарчинский р-н с.Исимово
Дата рождения07.09.1976
Дата смерти05.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1976
Отец: Фаткуллин Ишмухамат Габбасович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.09.2008
Причина смерти: Несчастный случай
Рождение ребёнка
20.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Похороны
Неизвестно