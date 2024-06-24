Захарова (Воронина) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Воронина) Александра Михайловна

Место рождения

Синеглазово, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Синеглазово, Копейский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
25.01.1882 ст.

Муж: Захаров Василий Фомич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1894 ст.

Сын: Захаров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Фомич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1896 ст.

Сын: Захаров Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Фомич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1896 ст.

Сын: Захаров Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Фомич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1897 ст.

Сын: Захаров Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Фомич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1900

Сын: Захаров Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Фомич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

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