Захарова (Воронина) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1882 ст.
Рождение ребёнка
17.02.1894 ст.
Отец ребёнка: Захаров Василий Фомич
Рождение ребёнка
04.04.1896 ст.
Сын: Захаров Даниил Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Фомич
Рождение ребёнка
04.04.1896 ст.
Сын: Захаров Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Фомич
Рождение ребёнка
24.09.1897 ст.
Отец ребёнка: Захаров Василий Фомич
Рождение ребёнка
01.08.1900
Сын: Захаров Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Фомич
Смерть
Неизвестно