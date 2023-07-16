Богачев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1976 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1996

Жена: Пешкова (Румянцева) Светлана Сергеевна

Бракосочетание
До 1996

Жена: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1996

Сын: Богачев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Пешкова (Румянцева) Светлана Сергеевна

Реутов, Реутов, Московская область
Развод
До 2000

Жена: Пешкова (Румянцева) Светлана Сергеевна

Развод
До 2000

Жена: не указана

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