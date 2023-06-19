Пешкова (Румянцева) Светлана Сергеевна
Место рождения
Дата рождения07.10.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1976
Отец: Румянцев Сергей
Рождение ребёнка
30.07.1996
Сын: Богачев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Богачев Сергей
Бракосочетание
До 1996
Муж: Богачев Сергей
Рождение ребёнка
25.12.2000
Сын: Курохтин Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Курохтин Сергей
Развод
До 2000
Муж: Богачев Сергей
Бракосочетание
До 2000
Муж: Курохтин Сергей
Развод
До 2016
Муж: Курохтин Сергей
Рождение ребёнка
30.09.2018
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.10.2018
Муж: скрыто настройками приватности