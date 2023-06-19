Пешкова (Румянцева) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Румянцева) Светлана Сергеевна

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Место рождения

Реутов, Реутов, Московская область

Дата рождения

07.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1976

Отец: Румянцев Сергей

Мать: Зелепукина Раиса Николаевна

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
30.07.1996

Сын: Богачев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Богачев Сергей

Реутов, Реутов, Московская область
Бракосочетание
До 1996

Муж: Богачев Сергей

Рождение ребёнка
25.12.2000

Сын: Курохтин Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Курохтин Сергей

Реутов, Реутов, Московская область
Развод
До 2000

Муж: Богачев Сергей

Бракосочетание
До 2000

Муж: Курохтин Сергей

Развод
До 2016

Муж: Курохтин Сергей

Рождение ребёнка
30.09.2018

Сын: Пешков Даниил Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
25.10.2018

Муж: скрыто настройками приватности

Реутов, Реутов, Московская область