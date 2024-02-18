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Диаконова Людмила Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1958

Отец: не указан

Мать: Шахметова Серафима Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диаконов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
31.08.1979

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Диаконов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
10.02.1981

Сын: Диаконов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Диаконов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
13.11.1983

Сын: Диаконов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Диаконов Владимир Николаевич

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