Диаконова Людмила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1958
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1979
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Диаконов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
10.02.1981
Сын: Диаконов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Диаконов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
13.11.1983
Сын: Диаконов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Диаконов Владимир Николаевич