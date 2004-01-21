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Диаконов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1957

Дата смерти

21.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диаконова Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.08.1979

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Диаконова Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.02.1981

Сын: Диаконов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Диаконова Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.11.1983

Сын: Диаконов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Диаконова Людмила Дмитриевна

Смерть
21.01.2004

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