Диаконов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1957
Дата смерти21.01.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1979
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Диаконова Людмила Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.02.1981
Сын: Диаконов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Диаконова Людмила Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.11.1983
Сын: Диаконов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Диаконова Людмила Дмитриевна
Смерть
21.01.2004