Белозеров Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозеров Петр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белозеров Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Володина Мария Ивановна (б.Маня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозеров Николай Петрович

Мать ребёнка: Володина Мария Ивановна (б.Маня)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Мария Ивановна (б.Маня)

Смерть
Неизвестно

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