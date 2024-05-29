Белозеров Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белозеров Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Володина Мария Ивановна (б.Маня)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозеров Николай Петрович
Мать ребёнка: Володина Мария Ивановна (б.Маня)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно