Володина Мария Ивановна (б.Маня)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белозеров Петр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозеров Николай Петрович
Отец ребёнка: Белозеров Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно