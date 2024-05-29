Володина Мария Ивановна (б.Маня) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина Мария Ивановна (б.Маня)

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Место рождения

Анненково, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Володин Иван Ефремович

Мать: Плаксина Елизавета Михайловна

Анненково, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белозеров Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозеров Николай Петрович

Отец ребёнка: Белозеров Петр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозеров Петр Степанович

Смерть
Неизвестно

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