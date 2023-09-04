Маркова (Белякова) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Беляков Василий Ермилович
Бракосочетание
01.11.1859
Рождение ребёнка
28.02.1864
Сын: Марков Алексей Ильич
Отец ребёнка: Марков Илья Антонович
Рождение ребёнка
22.08.1866
Сын: Марков Иван Ильич
Отец ребёнка: Марков Илья Антонович
Рождение ребёнка
18.04.1869
Отец ребёнка: Марков Илья Антонович
Рождение ребёнка
12.06.1872
Дочь: Маркова Акилина Ильинична
Отец ребёнка: Марков Илья Антонович
Смерть
Неизвестно