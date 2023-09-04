Маркова (Белякова) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Белякова) Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Беляков Василий Ермилович

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1859

Муж: Марков Илья Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.02.1864

Сын: Марков Алексей Ильич

Отец ребёнка: Марков Илья Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.08.1866

Сын: Марков Иван Ильич

Отец ребёнка: Марков Илья Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.04.1869

Сын: Марков Григорий Ильич

Отец ребёнка: Марков Илья Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1872

Дочь: Маркова Акилина Ильинична

Отец ребёнка: Марков Илья Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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