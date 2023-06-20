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Беляков Василий Ермилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813 или 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 или 1816

Отец: Беляков Ермил Иванович

Мать: Белякова Акилина Ивлиевна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Беляков Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Маркова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
13.07.1856

Жена: Белякова Вера Феофилактовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.07.1857

Сын: Беляков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Белякова Вера Феофилактовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.07.1860

Сын: Беляков Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Белякова Вера Феофилактовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.07.1862

Сын: Беляков Борис Васильевич

Мать ребёнка: Белякова Вера Феофилактовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1864

Сын: Беляков Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Белякова Вера Феофилактовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1865

Дочь: Белякова Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Белякова Вера Феофилактовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.08.1868

Дочь: Белякова Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Белякова Вера Феофилактовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.03.1871

Сын: Беляков Степан Васильевич

Мать ребёнка: Белякова Вера Феофилактовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Евдокия Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Матрона

Смерть
Неизвестно
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