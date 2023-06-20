Беляков Василий Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 или 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813 или 1816
Отец: Беляков Ермил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1837
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Маркова Ирина Васильевна
Бракосочетание
13.07.1856
Рождение ребёнка
14.07.1857
Сын: Беляков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Белякова Вера Феофилактовна
Рождение ребёнка
07.07.1860
Сын: Беляков Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Белякова Вера Феофилактовна
Рождение ребёнка
21.07.1862
Мать ребёнка: Белякова Вера Феофилактовна
Рождение ребёнка
23.03.1864
Сын: Беляков Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Белякова Вера Феофилактовна
Рождение ребёнка
14.10.1865
Дочь: Белякова Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Белякова Вера Феофилактовна
Рождение ребёнка
10.08.1868
Дочь: Белякова Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Белякова Вера Феофилактовна
Рождение ребёнка
26.03.1871
Сын: Беляков Степан Васильевич
Мать ребёнка: Белякова Вера Феофилактовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белякова Матрона
Смерть
Неизвестно